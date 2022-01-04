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04.01.2022 16:02
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области в ДТП с молоковозом погибли четыре человека

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области на автодороге Миллерово - станица Мальчевская произошла авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В Ленобласти в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

ДТП случилось в десяти километрах восточнее населенного пункта Мальчевская, столкнулись молоковоз и легковой автомобиль. Обстоятельства происшествия выясняются.

Областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. На месте побывал заместитель прокурора Сергей Капитонов.

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