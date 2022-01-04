В Ростовской области в ДТП с молоковозом погибли четыре человека

В Ростовской области на автодороге Миллерово - станица Мальчевская произошла авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

ДТП случилось в десяти километрах восточнее населенного пункта Мальчевская, столкнулись молоковоз и легковой автомобиль. Обстоятельства происшествия выясняются.

Областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. На месте побывал заместитель прокурора Сергей Капитонов.