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04.01.2022 06:00
Рубрика: Общество

В водах Черного моря обнаружили новые опасные вещества и диклофенак

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Черному морю стали угрожать новые виды химических веществ. Таковы результаты исследования ученых Института биологии южный морей Российской академии наук. Они пришли на смену традиционным загрязнителям: пестицидам, ртути и радионуклидам.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Провести исследования ученым помогли новые высокоэффективные приборы, которыми в последние годы был оснащен институтский Центр коллективного пользования. Они-то и распознали новые загрязнители: компоненты пластмасс, лекарств и косметических средств.

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Бисфенолы плывут в море

"В подкожной жировой клетчатке дельфинов мы на хромато-масс-спектрометре обнаружили бисфенол F, - рассказала "РГ" ведущий научный сотрудник отдела радиационной химической биологии Людмила Малахова. - Бисфенолы - это пластификаторы, которые добавляют во многие виды пластмасс для придания гибкости".

Их в морской среде обнаружили в больших количествах. В отделе радиационной химической биологии Института биологии южных морей провели эксперимент по влиянию бисфенола А на ульву (род зеленых водорослей). Эксперимент показал, что при очень высоких концентрациях он действует губительно на фотосинтетические пигменты ульвы, а при невысоких оказывает стимулирующее действие ее на рост ульвы. По словам Малаховой, влияние бисфенолов на море до конца еще не изучено. Исследования продолжаются.

Но зато точно известно, что они постоянно поступают в море со сточными водами. Эти вещества в большом количестве содержатся во всех бытовых предметах из пластика, например, в одноразовой посуде. Когда пластик попадает на свалки, под воздействием природных факторов бисфенолы высвобождаются, происходит дренаж в подземные воды и затем в море.

Крем от загара и диклофенак

Масс-спектрометр помог выявить в морской воде и высокие концентрации фталатов. Это тоже пластификаторы, которые можно встретить в предметах личной гигиены, медицинских приборах. "Исследования показали, что фталаты накапливаются в различных органах моллюсков, максимальные концентрации отмечены в пищеварительном органе", - сообщила Людмила Малахова.

Фото: istockphoto
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В пробах воды ученых ожидал еще один "сюрприз" - компоненты косметики, в том числе кремов от загара, которые не растворяются в воде. Они получили столь массовое применение, что теперь постоянно присутствуют в морских и океанических водах.

По всему миру в воде находят и лекарственные препараты. "Мы обнаружили в Черном море препарат сквалан, который добавляют в косметические средства, он находится в каждой пробе воды, - продолжает Людмила Малахова. - А еще фармацевтические препараты - метаболиты ибупрофена и диклофенака. Доказано, что продукты распада ибупрофена еще более токсичны, чем сам препарат. На человека действует ибупрофен, его метаболиты выводятся из организма и с канализационными стоками поступают в морскую воду".

На Черном море еще не исследовали их влияние на окружающую среду, тогда как в странах Средиземноморья всерьез озабочены этой проблемой и изучают ее.

ДДТ попал в дельфина

Беспокоят исследователей Черного моря и новые данные по стойким органическим загрязнителям, таким как инсектицид ДДТ и полихлорированные бифенилы.

Фото: Пресс-служба ЮФУ
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Они не разлагаются под воздействием ультрафиолета и микробной ферментации. Поэтому были запрещены к производству и использованию несколько десятилетий назад. Однако эти вещества до сих пор остаются в морских донных отложениях. И в наши дни ученые их находят в подкожной жировой клетчатке дельфинов.

Возникает вопрос, как в Черное море попадает ДДТ, если он запрещен? Людмила Малахова отмечает, что ДДТ по сей день остается самым действенным и доступным средством уничтожения насекомых, которые переносят инфекции. В 2020 году в журнале Nature вышла публикация о том, что Всемирная организация здравоохранения разрешает использовать ДДТ в южных странах для борьбы с малярийным комаром. Это летучее соединение, которое после применения попадает в атмосферу, переносится из южных широт в северные, где выпадает с осадками.

ДДТ накапливается в гидробионтах и передается по пищевой цепи от планктона до рыб и млекопитающих, а концентрации при этом возрастают. Дельфины, как и человек, стоят на вершине этой цепи. ДДТ и его более опасный метаболит ДДЕ содержатся в подкожной жировой клетчатке китообразных. Токсины из жировых запасов попадают в жизненно важные органы, снижается иммунитет, животное погибает от болезней.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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