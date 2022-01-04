На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар

Сегодня утром произошло возгорание на установке глубокой переработки мазута на Антипинском НПЗ в городе Тюмень. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило около восьми часов утра по московскому времени. К моменту прибытия первого подразделения пожарных огонь охватил площадь в сто квадратных метров.

К месту ЧП было направлено 26 единиц техники, в операции участвовало 84 спасателя. Пушение проводилось с трех направлений, отдельное подразделение было задействовано на создание водяной защиты, преграждающей попадание огня на соседние установки.

В 9 часов 20 минут по московскому времени пожар был локализован. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Подразделения пожарных продолжают работу на месте очага возгорания, проводится пролив территории.