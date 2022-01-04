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Рубрика: Общество

Психолог рассказал, как вернуть желание работать после праздников

Текст: Юлия Мякишева
Практически весь декабрь люди живут в ожидании праздника. Кто-то с нетерпением ждет рождественских и новогодних гуляний, кто-то в суете спешит закончить все дела и устроить досуг на длинные выходные. Так или иначе, свободные дни выбивают из привычной колеи и дают понимание, что с наступлением Нового года все остается по-прежнему… Как быть, если на работу выходить не хочется, а надо? Мы задали этот вопрос психологу из Екатеринбурга Илье Шибаеву.

- Тревожное состояние и нежелание что-либо делать объясняется, в том числе, атрибутами Нового года и зимы. Во-первых, на процессы в организме влияет отсутствие солнечного света, а во-вторых, употребление алкоголя. Организм изо всех сил пытается вывести токсины, и это надо учитывать для профилактики такого состояния. Кроме того, нужно учитывать качество и количество потребляемой еды, говорит он.

С психологической точки зрения угнетенное постновогоднее состояние объясняется сменой эмоционального возбуждения на рутинные, долгие выходные. Люди сначала активно подводят итоги года, рассчитывают свои возможности, строят планы, стараются успеть купить всем подарки, а потом резко начинают бездельничать.

- В этот момент у них возникает ощущение, что все пошло не так, как хотелось: и подарки не те, и гости не все пришли. Начинается примерно такое же отношение к работе. Это не то дело, которым бы вы хотели заниматься всю жизнь и так далее. Одним словом, наступает пора постпраздничных разочарований. Но этому нельзя поддаваться, все прошло именно так, как должно было пройти, говорит Илья Шибаев.

Такое состояние обусловлено тем, что после бури новогодних эмоциональных переживаний мозг в режиме стресса выдает много различных мыслей. Это важно понимать, чтобы бороться с унынием и не зацикливаться на мрачных мыслях. По мнению психолога, размышления о карьере, наоборот, могут помочь двигаться вперед и делать новые шаги, на которые раньше человек не решался. Но прежде стоит отдохнуть перед новыми трудовыми буднями и отпустить все переживания.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- К возвращению на работу нужно готовиться заранее. Как минимум нужно восстановить режим, если он сбит. За четыре дня до окончания праздников постепенно возвращайтесь к прежнему времени подъема и отхода ко сну. Вернувшись на работу после долгих праздников, необходимо настроить организм на нужный лад. Желательно питаться чем-то легким, не перегружать желудок, заключил эксперт.

Как заново привыкнуть к рабочему графику? Первые дни недели стоит записывать в ежедневник все дела, которые нужно выполнить за день, чтобы легче адаптироваться к многозадачности. Стоит общаться с коллегами и делиться с ними положительными эмоциями, чтобы упростить возвращение в офис. В рабочий или личный график стоит включать интересные мероприятия, чтобы скрасить первые январские рабочие дни.

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