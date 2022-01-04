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04.01.2022 20:14
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге скончался бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев

В Екатеринбурге на 65-м году жизни скончался бывший кремлевский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев.

Об утрате сообщили на сайте НАК, где назвали ушедшего "хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром". Коллеги отметили, что Беляев "был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу".

Свои соболезнования родным и близким скончавшегося выразил и вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев, назвав утрату невосполнимой.

Причины и обстоятельства смерти бывшего шеф-повара не уточняются.

Справка "РГ"

Виктор Борисович Беляев родился в 1957 году в Норильске. После окончания московского профессионального кулинарного училища был распределен в лучший тогда столичный ресторан "Прага", где попал в группу поваров, работавших во время больших государственных приемов в Кремле.

После войны получил предложение постоянно работать поваром на кремлевской спецкухне Совета Министров СССР. Там готовили для первых лиц государства, кормили и обслуживали лидеров зарубежных стран, приезжающих с официальным визитом.

В Кремле Виктор Беляев проработал 30 лет, пройдя путь от повара до генерального директора комбината питания "Кремлевский".

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