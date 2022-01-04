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04.01.2022 21:54
Рубрика: В мире

Рейтинг Байдена упал максимально низко

Текст: Константин Волков

Рейтинг президента США Джозефа Байдена по итогам декабря 2021 года упал до рекордно низкой отметки - его работу одобряют только 44 процента, согласно исследованиям, проведенным американским телеканалом CNBS. Исследование проводилось методом телефонного опроса 17-20 декабря, в нем приняли участие 1895 респондентов старше 18 лет, среди них было примерно поровну демократов и республиканцев.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
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В частности, 73 процента американцев считают плохой экономическую ситуацию в стране, особенно с учетом инфляции. Также порядка 55 процентов недовольны тем, как правительство справляется с пандемией коронавируса. И около 70 процентов полагают, что США "движутся не в том направлении".

В сентябре 2021 года рейтинг Байдена составил 46 процентов одобрения. Это произошло вскоре после поспешного вывода американских войск из Афганистана.

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