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04.01.2022 11:33
Рубрика: Общество

Роскосмос анонсировал три запуска грузовых кораблей "Прогресс" в 2022 году

Текст: Лариса Ионова
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

В 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля "Прогресс МС" по российской программе Международной космической станции. Они пройдут в соответствии с утвержденным в Госкорпорации "Роскосмос" графиком полетов, сообщает Роскосмос.

Фото: ТАСС/Роскосмос
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Запуски будут выполнены с пусковой установки № 6 площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур. Корабли доставят на Международную космическую станцию грузы, необходимые для поддержания ее жизнедеятельности и поддержания работоспособности, а также для научно-прикладных исследований в рамках реализации российской программы экспериментов. Также это средства медицинского контроля, одежда, питание, питьевая вода и сжатый воздух в баллонах средств подачи кислорода. В общей сложности вес грузов превышает семь тонн.

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" намечается уже на 15 февраля в 07:25 по московскому времени. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19". По данным космического агентства, он пробудет в космосе 370 суток.

Второй грузовой корабль "Прогресс МС-20" отправится 3 июня в 12:33. Его время пребывания в космосе составит 173 суток.

Третий грузовой корабль "Прогресс МС-21" будет запущен 26 октября в 03:19 на 247 суток.

"Стыковка со станцией проходит в автоматическом режиме, а в случае нештатных ситуаций возможна ручная стыковка с помощью телеоператорного режима управления. После выполнения программы полета корабль сводится с орбиты и прекращает свое существование в акватории Тихого океана", сообщает Роскосмос.

Справка

Корабль "Прогресс МС" имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию). Длина - 7,2 метра, максимальный диаметр - 2,72 метра, стартовая масса - около 7,3 тонны.

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