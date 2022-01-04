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04.01.2022 13:12
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать в 2022 году

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В среднем россияне в 2022 году хотели бы получать 166 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Названы российские компании с самыми высокими зарплатами

Ответы респондентов отличались в зависимости от региона. Так, москвичи хотели бы зарабатывать ежемесячно 181 тысячу рублей, петербуржцы - 175 тысяч рублей.

Зарплата до 29 тысяч рублей устроила бы всего 5% опрошенных, от 30 до 49 тысяч - 15%, от 50 до 69 тысяч рублей - 19%, от 70 до 99 тысяч - 23%, от 100 до 149 - 17%, от 150 - 21%.

Всего в опросе приняли участие более семи тысяч россиян из всех регионов страны.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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