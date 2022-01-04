СМИ Британии оценили заявление о предотвращении ядерной войны

"Пять самых могущественных стран мира обещают избежать ядерной войны", - с таким заголовком вышла британская The Guardian.

"Пять самых могущественных держав мира согласились с тем, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Обязательство было подписано Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией и Францией - пятью государствами, обладающими ядерным оружием, что признано Договором о нераспространении ядерного оружия 1968 года, которые также являются пятью постоянными членами Совета безопасности ООН... Совместное заявление по важному вопросу глобальной безопасности стало редкостью в период усиления трений между Россией, Китаем и Западом, - признает издание. - Высокопоставленный представитель госдепартамента США рассказал, что формулировка заявления была выработана на встречах "ядерной пятерки" в течение нескольких месяцев, несмотря на напряженную обстановку".

"Я думаю, заслуживает внимания тот факт, что у нас на базовом уровне была возможность сказать, что именно мы думаем об этих рисках. И это декларация о том, чего мы хотим избежать, особенно в такое трудное время", - цитирует газета американского чиновника. По его словам, заявление стало результатом "хорошего, предметного и конструктивного разговора о том, как уменьшить ядерные угрозы и в конечном итоге устранить их".

The Guardian отмечает, что формулировка заявления повторяет совместную декларацию Рональда Рейгана и Михаила Горбачева на саммите 1985 года в Женеве. По данным издания, согласовать текст было непросто: "Потребовалось несколько месяцев переговоров над тезисами декларации, прежде чем все пять держав были готовы прийти к согласию. Франция, в частности, выражала опасения, что такое заявление подорвет сдерживающий эффект ее арсенала".

"Ядерная доктрина Франции оставляет за республикой право использовать ядерное оружие в качестве "последнего предупреждения" с целью предостеречь агрессора или даже государство, спонсирующее терроризм", - напомнил в беседе с газетой старший научный сотрудник Института исследований проблем мира и политики безопасности Оливер Мейер. По данным эксперта, возражения Британии были схожи, хотя она выражала их не так остро. В итоге, как утверждает Мейер, по настоянию Парижа и Лондона в совместном заявлении появилась фраза о том, что "ядерное оружие - до тех пор, пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну".

"Учитывая обстановку в сфере безопасности, я прямо шокирована тем, что "ядерная пятерка" сумела договориться", - признала старший преподаватель кафедры оборонных исследований Лондонского Королевского колледжа Хизер Уильямс. "Уильямс и другие эксперты по ядерной проблематике настоятельно призвали державы, обладающие атомным оружием, усовершенствовать каналы коммуникации на случай кризисов для снижения рисков незапланированного столкновения, перерастающего в ядерный конфликт. Сторонники контроля над вооружениями широко приветствовали декларацию, призвав подкрепить ее возвращением к разоружению", - продолжает The Guardian. Вице-президент Кампании за ядерное разоружение и первый президент Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Ребекка Джонсон отметила важность заявления в контексте пандемии, с которой "сталкиваются подводные лодки и объекты, оснащенные ядерным оружием".

"Мировые державы - США, Великобритания, Китай, Россия и Франция - обязуются предотвратить распространение атомного оружия и избежать ядерного конфликта. Обязательство было выражено в редком совместном заявлении в преддверии обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, которую ранее перенесли (с января 2022 года на неопределенный срок - прим.РГ) из-за пандемии ковида, - пишет The Daily Mail. - Напряженность между Россией и Китаем с одной стороны и их западными партнерами с другой в последние месяцы растет, но они откладывают разногласия в сторону ради совместного заявления. "Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", - говорится в этом заявлении... Оно появилось в тот момент, когда напряженность между Россией и Соединенными Штатами достигло редкого со времен холодной войны уровня... Заявление также прозвучало на фоне стремления мировых держав возобновить соглашение с Ираном по поводу его ядерной программы, которое перестало работать из-за выхода из него Соединенных Штатов в 2018 году".