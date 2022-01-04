СМИ Германии о заявлении ядерной пятерки: "Редкое единодушие"

"Пять ядерных держав хотят предотвратить дальнейшее распространение атомного оружия. Это произошло перед обзорной конференцией по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), которая должна состояться в этом году и координируется Францией... По данным Стокгольмского института исследования проблем мира Sipri, в настоящее время в мире насчитывается около 13 080 единиц ядерного оружия. Это примерно на 320 единиц меньше, чем год назад. Однако количество боеголовок, размещенных в войсках, увеличилось, пишет Sipri в своем отчете за 2021 год", - отмечает при этом Spiegel.

"Совместное заявление "пятерки" Совбеза - редкость: пять ядерных держав уже подтвердили свою волю к действиям против дальнейшего распространения ядерного оружия, - признает служба теленовостей Tagesschau. - Отношения между Россией и США сейчас крайне напряжены из-за украинского кризиса. Правительство РФ заявило, что совместное заявление ООН было принято по инициативе и при чрезвычайно активном участии России. В Москве выразили надежду, что это послужит глобальной разрядке".