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04.01.2022 10:37
Рубрика: В мире

СМИ Германии о заявлении ядерной пятерки: "Редкое единодушие"

Текст: Марина Алешина
Совместное заявление пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - большая редкость по нынешним временам. Об этом пишет Spiegel в посвященной событию публикации.

"Пять ядерных держав хотят предотвратить дальнейшее распространение атомного оружия. Это произошло перед обзорной конференцией по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), которая должна состояться в этом году и координируется Францией... По данным Стокгольмского института исследования проблем мира Sipri, в настоящее время в мире насчитывается около 13 080 единиц ядерного оружия. Это примерно на 320 единиц меньше, чем год назад. Однако количество боеголовок, размещенных в войсках, увеличилось, пишет Sipri в своем отчете за 2021 год", - отмечает при этом Spiegel.

Фото: iStock
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"Совместное заявление "пятерки" Совбеза - редкость: пять ядерных держав уже подтвердили свою волю к действиям против дальнейшего распространения ядерного оружия, - признает служба теленовостей Tagesschau. - Отношения между Россией и США сейчас крайне напряжены из-за украинского кризиса. Правительство РФ заявило, что совместное заявление ООН было принято по инициативе и при чрезвычайно активном участии России. В Москве выразили надежду, что это послужит глобальной разрядке".

В мире Европа Германия Ядерная безопасность

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