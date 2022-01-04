СМИ: На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Франции. Такую информацию в понедельник распространила электронная версия австрийской газеты Heute.

Издание отмечает, что у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна, тесты выявили "атипичную комбинацию мутаций". Эксперты не исключают, что возбудитель нового варианта вируса распространен в этой африканской стране, передает ТАСС.

Новый штамм, получивший обозначение B.1.640.2, обнаружили медики Марселя. В исследовании французских ученых говорится о том, что в этом варианте коронавируса выявлено 46 мутаций. Пока нет каких-либо данных об уровне угрозы или заразности данного штамма.