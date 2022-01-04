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04.01.2022 15:10
Рубрика: В мире

Украина ожидает самый низкий транзит газа за два года

Текст: Константин Волков

Киев ожидает, что транзит газа из России через территорию Украины окажется самым низким за последние два года. Об этом заявил в Facebook 4 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, в частности, что 4 января транзит газа может снизиться до 50,5 миллиона кубометров при запланированных объемах суточной прокачки 109,6 миллиона кубометров. Всего же в 2021 году российская сторона прокачала через Украину на 30 процентов меньше газа, чем годом ранее.

Также он напомнил, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на январь 2022 года. О причинах снижения объемов прокачки российская компания, по словам Макогона, не сообщала.

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