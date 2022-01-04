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Умер актер и режиссер Анатолий Романюк

Новости
    04.01.2022, 11:40
Текст:   Олег Усков

2 января скончался советский, украинский актер и режиссер, народный артист Украины Анатолий Романюк. Об этом сообщили национальные СМИ без указаний причин смерти.

Романюк родился 14 декабря 1948 в селе Смордва Млинивского района Ровенской области. В 1962-м семья переехала в Дубно Ровенской области, где Анатолий опробовал свои режиссерские способности в постановках школьного драматического кружка, участвовал в спектаклях народного театра.

Поступил в Ровенский водный институт, но любовь к театру взяла свое, и в 1970-м Романюк успешно сдал вступительные экзамены в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После окончания института в 1974-м актер до 89-го работал в Ровенском областном музыкально-драматическом театре. С 1989 до 1994 года артист служил в Кировоградском облмуздрамтеатре имени Марка Кропивницкого, с 1994-го - актер Волынского музыкально-драматического театра имени Шевченко.

В числе работ Романюка - Риф в "Вестсайдской истории", дядя Митяй в постановке "Любовь и голуби", Мессия в "Одержимой" Леси Украинки, Дудукин в "Без вины виноватые". Как режиссер поставил "Очень простую историю", "Белоснежку и семь гномов", "Цилиндр" по Эдуардо де Филиппо.

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