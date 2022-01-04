Утвержден список федеральных инновационных площадок в образовании на 2022 год

Подписан приказ Министерства просвещения "О федеральных инновационных площадках".

В нем - перечень организаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам (ФИП) в сфере общего образования, среднего профобразования, дополнительного профобразования, а также дополнительного образования детей и взрослых в 2022 году.

Приказом утверждены как новые площадки, так и те, чей статус продлен с прошлого года на 2022-й.

Впервые в конкурсе приняли участие более 160 образовательных организаций. Статус ФИП в результате конкурсного отбора получили 18 организаций из 13 субъектов России. Еще 19 продлили свой статус с 2021 года.

Оценка заявок на 2022 год проводилась уже с уточнёнными критериями отбора, которые позволяют максимально полно оценить перспективы и эффективность предлагаемых проектов.

Федеральные инновационные площадки - школы, колледжи, как отдельные, так и на базе вузов, работают по инновационным проектам и программам, которые имеют существенное значение для модернизации и развития системы образования.

Система ФИП появилась в конце 90-х годов прошлого века. В основе работы таких школы всегда была научная работа без отрыва от образования и внедрение в процесс обучения последних достижений науки.