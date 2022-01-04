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04.01.2022,  
06:50
Текст:  Николай Грищенко

В 2022 году ВКС России получат два модернизированных ракетоносца Ту-160М

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М пополнят в 2022 году состав дальней авиации ВКС России. Самолеты будут иметь современные средства навигации и комплексы РЭБ.

Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
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Как сообщил командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, процесс модернизации самолетов дальней авиации осуществляется в соответствии с утвержденным планом.

"Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а так же установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Отметим, что благодаря реактивному двигателю НК-32-02 стратегический ракетоносец Ту-160М, получивший за грациозность имя "Белый лебедь", считается одним из самых мощных самолетов в мире. В результате модернизации дальность действия бомбардировщика увеличилась примерно на 1000 километров.

Конфигурация Ту-160М включает новую РЛС "Новелла", а также новый комплекс самообороны и систему электронного наблюдения. Самолет также оснащается "стеклянной кабиной" и обновленным комплектом средств связи и навигации.

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ВКС России
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