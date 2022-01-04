В АТОР указали страны, туры в которые могут подешеветь в 2022 году

Уже открыто достаточно стран для восстановления доступного зарубежного туризма, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Пока для массового туризма доступны по цене только Турция и Египет, но таких стран может быть больше, заявила она в интервью "Российской газете".

"Значимость этих направлений при существующем раскладе на рынке выездного туризма в том, что это два более или менее доступных по цене направления. Все остальное дорого", - сказала она.

Часть из уже открытых стран так и останутся довольно дорогими для путешествий, так как это дальние направления. Например, Куба или Доминикана - дальние направления, которые никогда не были дешевыми, заметила Ломидзе. Но есть также страны, которые расположены ближе к России. Снижение стоимости туров туда произойдет в случае возобновления чартерных рейсов. Например, это Кипр или Объединенные Арабские Эмираты.

"Даже если предположить, что ни одна страна для туристов больше не откроется, тот перечень направлений, который есть сейчас может стать доступным при снятии любых ограничений на авиасообщение. Речь идет о восстановлении чартерных рейсов", - сказала Ломидзе.

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