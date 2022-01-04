В Дании 18 человек умерли после заражения "омикроном"

С момента появления штамма "омикрон" в Дании и до 28 декабря 2021 года там зафиксировано 18 смертельных случаев, вызванных последствиями заражения. Об этом сообщил телеканал TV2, ссылаясь на Институт сывороток королевства.

При этом от других штаммов коронавируса за тот же период в стране скончались 100 человек. Количество госпитализаций в случае "омикрона" почти вдвое ниже, чем при заражении штаммом "дельта", сообщил институт.

Впервые "омикрон" был зафиксирован в Дании 21 ноября. За период с 21 ноября по 28 декабря им заболели 56 тысяч человек. В настоящее время на "омикрон" приходится около 90 процентов всех заражений коронавирусом в Дании.