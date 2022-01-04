В Италии изберут нового президента в январе

С наступлением нового года на Апеннинах стартует гонка за президентское кресло. Как подчеркнул сегодня спикер нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико, первый тур выборов состоится 24 января.

Согласно опросам YouTrend, фаворитов на данный момент всего два, и их имена хорошо известны за пределами Италии: 74-летний премьер страны и бывший глава ЕЦБ Марио Драги (за его выдвижение высказались 17 процентов респондентов), и 85-летний экс-премьер медиамагнат и лидер партии "Вперед, Италия", которого прочат на президентский пост 10 процентов опрошенных.

Ни один, ни другой пока официально не выдвигали свои кандидатуры. Тем не менее, в конце декабря Драги публично заявил, что "правительство справится и без него в роли премьер-министра". Это высказывание было истолковано как намек на президентские амбиции политика. Потенциальный оппонент премьера, Берлускони, также не исключил свое участие в выборах. Однако решение Кавальере, которое он обещает озвучить в середине января, зависит напрямую от поддержки правоцентристов. Партия "Лига" и "Братья Италии" официально выступили "за" Сильвио Берлускони, но внутри этих политических движений пока нет единого мнения по данному вопросу.

Президент Италии избирается на семилетний срок путем тайного голосования коллегией выборщиков, состоящей из депутатов обеих палат парламента и представителей регионов. В первых трех турах голосования для избрания нужно две трети голосов. А для победы в четвертом и последующих турах, достаточно набрать 50 процентов и один голос.

Напомним, что действующий глава государства 80-летний Серджо Маттарелла завершит свой 7-летний мандат 3 февраля.