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Рубрика: В мире

В Южной Корее заявление ядерной пятерки назвали шагом к стабильности в мире

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Заявление пяти признанных ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений стало главной международной новостью южнокорейских СМИ. Ведущие издания и аналитики расценили это как шаг к стабилизации ситуации в мире в целом, но при этом выразили озабоченность тем, что это все вряд ли сильно повлияет на де-факто ядерный статус Пхеньяна.
Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP
Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Практически все южнокорейские издания полностью процитировали заявление пятерки ядерных держав, обратив внимание на то, что несмотря на разногласия эти страны смогли договориться и принять совместное заявление. "В настоящее время наблюдается противостояние США и России вокруг Украины, растут опасения по поводу возможного возвращения к эпохе Холодной войны, усиливается стратегическая конкуренция Соединенных Штатов и Китая, однако несмотря на это все пять ядерных держав понимают и разделяют общую озабоченность о последствиях ядерной войны, что крайне важно в нынешней ситуации, - отмечает южнокорейское информагентство "Ёнхап".

Фото: iStock
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Влиятельная газета "Чунан Ильбо" высказывает схожую точку зрения, добавляя, что "заявление было принято накануне ожидающихся переговоров России с НАТО и ОБСЕ".

Англоязычная газета The Korea Times особое внимание уделило высказыванию ядерных держав об важнейшей ответственности в плане "предотвращения войны между странами, обладающими ядерным оружием, и снижения стратегических рисков". "Данное заявление принято, когда между Россией и Китаем, с одной стороны, и странами Запада с другой существует значительная напряженность по серии ключевых вопросов", - отмечает издание.

По поводу влияния заявления на общую ситуацию в мире южнокорейские СМИ указывают на положительные стороны. "То, что США, другие страны Запада, а также Россия и Китай, противостоя друг другу, сумели собраться, договориться - все это, как видится, окажет положительное влияние на снижение напряженности и формирование атмосферы, благоприятной для активизации мирного диалога, - говорится в комментарии агентства "Ёнхап". - Как видится, этот документ хотя бы в некоторой степени является движением в сторону ядерного разоружения, по поводу чего "ядерная пятерка" подвергалась критике со стороны многих остальных стран, указывавших, что "ядерный клуб" ничего не делает для сворачивания собственных атомных арсеналов", - подчеркивают аналитики агентства.

Одновременно в Сеуле пытаются понять, как заявление "ядерной пятерки" повлияет на ситуацию на Корейском полуострове. Один из главных вопросов, который волнует южнокорейских аналитиков - что это означает для системы "ядерного зонта", которым США прикрывают своих союзников, включая Южную Корею от возможного нападения других ядерных держав. "Учитывая, что данное заявление концентрируется на необходимости предотвращения ядерной войны и необходимости использования ядерного оружия исключительное в оборонительных целях, то прямое влияние на концепцию "ядерного зонта" США будет небольшим", - отмечает агентство "Ёнхап".

С другой стороны, с сожалением отмечается, что данное заявление носит характер добровольного выражения намерений, а не документом, несущим какие-либо юридические обязательства и при этом особо не повлияет на наиболее близкую для Сеула опасность - ядерную Северную Корею. "Определенным недостатком заявления является тот факт, кто он по сути никак не касается нарушителей режима ядерного нераспространения, включая Северную Корею", - констатирует "Ёнхап".

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"Для нашей ситуации крайне важно то, как данное заявление повлияет на усилия Северной Кореи по развитию и совершенствованию своего ядерного оружия, когда документ принят с участием и при активной поддержке главных союзников КНДР - Китая и России", - задается вопросом "Чунан Ильбо", подчеркивая также, что сам документ в целом, согласно заявлению Кремля, был принят по инициативе Москвы, которая выступает за ослабление международных санкций в отношении Пхеньяна.

"Мы видим, что ядерные державы, как бы они между собой не конкурировали, понимают, что нельзя доводить дело до точки невозврата, когда война с применением атомного оружия может положить конец человеческой цивилизации вообще. Все ядерные страны, включая Китай и Россию, приняли это заявление, скоро начнутся Олимпийские игры в Пекине, где будет принимать участие и КНДР… Как видится, нам необходимо тщательно изучить нынешнюю ситуацию и выдвинуть свои предложения и инициативы для Северной Кореи в плане укрепления стабильности в регионе", - отметил профессор Ким Чжон Ён в ходе прошедшего 4 января в южнокорейской столице круглого стола "Форум объединения", проведенного Институтом мира и объединения Сеульского университета.

В мире Восточная Азия Южная Корея Ядерная безопасность

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