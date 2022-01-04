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04.01.2022 11:50
Рубрика: Власть

В МИД РФ назвали помощь Мали в борьбе с терроризмом полем для сотрудничества

Текст: Константин Волков

Контакты между властями Мали и частными компаниями, работающими в сфере безопасности - это суверенное право страны, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

"Контакты государства с частными подрядчиками - суверенное право малийского правительства, - цитирует РИА Новости слова Ткаченко​​​. - … Россия за действия частных компаний не отвечает… Правительство России и министерство иностранных дел к частным контрактным вопросам отношения не имеют".

Также дипломат отметил, что помощь Мали в борьбе с терроризмом - это поле для сотрудничества, а не пикировок.

"Франция проводит в Мали долговременную операцию "Бархан", но в последнее время Париж начал реконфигурацию своей миссии, что вызвало неоднозначную реакцию малийцев, которые почувствовали, что у них в связи с этим образуется некий вакуум в сфере безопасности. Нам понятно их стремление найти дополнительных партнеров для того, чтобы им помогали в этой борьбе. И как нам кажется, здесь, скорее, поле для сотрудничества, нежели для какой-то пикировки и критики", заявил Ткаченко.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отметил, что выдвигаемые Францией обвинения в адрес Москвы из-за отправки военных наемников в Мали "беспочвенны". По его словам, российская сторона "объяснила французским коллегам, какое сотрудничество она ведет с Мали в военной сфере".

Глава МИД Мали Абдулай Диоп ранее заявил, что кампания в СМИ против российских частных охранных предприятий в Мали имеет своей целью срыв сотрудничества Москвы и Бамако.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Мали Правительство МИД

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