В Москве задержаны изготовители фальшивых справок о медотводах от вакцинации

Столичные полицейские в новом году продолжили мониторинг всевозможных объявлений в интернете, которые предлагают гражданам различные "услуги", связанные с вакцинацией от коронавирусной инфекции, а точнее незаконные способы, как ее избежать. Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, размещенного на сайте МВД Медиа, сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве выявили факт изготовления и продажи фиктивных медицинских справок, предоставляющих освобождение от вакцинации против COVID-19.

Чтобы выйти на след злоумышленников, оперативники провели проверочную закупку - заказали справку и приехали за ней к метро "Октябрьское поле". В итоге на руки они получили с виду настоящую справку, которую якобы выдала врачебная комиссия одной из столичных поликлиник. Передавшая справку полицейским женщина и получившая за это несколько тысяч рублей, объяснила, что просто работает курьером.

По словам Ирины Волк, после этого криминалисты ЭКЦ УВД проверили документ и сделали свое заключение - справка оказалось фальшивой. Параллельно полицейские вышли на след мнимых медиков и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимая 50-летняя женщина и ее 25-летняя сообщница. Как отметила официальный представитель МВД, злоумышленницы предлагали свои услуги в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных справок, после чего самостоятельно заполняли бланки и ставили на них фальшивые печати.

Доставлялась "липа" клиентам с помощью различных курьерских служб. Стоила одна поддельная справка совсем недешево - 5000 рублей. Во время обыска в квартире подозреваемых было изъято более 20 печатей и штампов различных поликлиник и больниц, а также десятки готовых медицинских справок и заключений и большое количество денег. Судя по кадрам оперативного видео и паспортам различных граждан, в том числе иностранных, мошенницы промышляли не только медицинскими справками, но и другими подделками. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ - за изготовление и сбыт поддельных документов. Максимальная санкция по этой статье - до двух лет лишения свободы.