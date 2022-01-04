Новости

В США за сутки выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом 11:35
Роскосмос анонсировал три запуска грузовых кораблей "Прогресс" в 2022 году 11:33
Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на восемь лет 11:29
Стать резидентом свободного порта Владивосток будет проще 11:25
В России начала действовать "безбумажная" модель учета госуслуг 11:13
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Москве 10:47
На платформе "Бумеранг" будут создавать боевые машины 10:36
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар 10:35
Российский голкипер "Рейнджерс" Георгиев стал третьей звездой матча 10:23
Клебо считает, что еще может проиграть Большунову в "Тур де Ски" 10:12
Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона" 09:42
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР 08:33
Облачно и морозно будет во вторник в Москве 08:16
Вирусолог Вознесенский оценил влияние COVID-19 на продолжительность жизни 07:40
Инфекционист рассказал, когда ждать конца пандемии COVID-19 07:26
Видео: В Хабаровске загорелся автобус с пассажирами 07:02
В 2022 году ВКС России получат два модернизированных ракетоносца Ту-160М 06:50
Власти США объявили новые правила приобретения огнестрельного оружия 06:35
На Сахалине несколько дорог закрыли из-за метели 05:56
Forbes: Состояние Илона Маска снова превысило 300 млрд долларов 05:42
В МИД КНР прокомментировали заявление лидеров пяти ядерных держав 05:27
В России в 2022 году представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 04:46
Двое израильских военных погибли при крушении вертолета 04:22
Вильфанд: Снегопады пройдут 4-5 января в центральных регионах России 03:58
Пушков предупредил о последствиях воровства Украиной российского газа 03:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 11:13
Рубрика: Экономика

В России начала действовать "безбумажная" модель учета госуслуг

Текст: Олег Капранов

В России 1 января 2022 года вступила в силу реестровая модель учета результатов предоставления государственных и муниципальных услуг. Она реализована в рамках ФЗ-509 и фиксирует отвязку источников информации от бумажных документов.
С 1 июля детям до 14 лет можно будет оформить прописку через "Госуслуги"

Суть вступившей в силу реестровой модели в том, что источником достоверных сведений становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы. Вместо оформления бумажных документов по итогам предоставления государственной или муниципальной услуги будет формироваться юридически значимая запись в информационном ресурсе.

По желанию организации или гражданина можно получить выписку в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выписку на бумажном носителе.

Как отмечается в пояснении Минэкономразвития, учету в реестрах подлежат все результаты предоставления услуг (вне зависимости от количества обращений заявителя за одной и той же услугой).

Ограничения использования реестровой модели учета результатов предоставления государственных и муниципальных услуг касаются услуг, результатом предоставления которых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей заявителя и иных лиц.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Застройщики смогут проводить согласования через портал госуслуг

Принципиально важным является и бесплатное предоставление информации из государственных и муниципальных информационных ресурсах, касающейся заявителей и несовершеннолетних детей.

"Государственные и муниципальные услуги, результатом предоставления которых является предоставление заявителям - физическим лицам содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях, принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставляются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено федеральными законами", - отмечается в пояснении Минэкономразвития.

Экономика Правительство Минэкономразвития Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 15 903 случая COVID-19 в 84 регионах
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар
Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона"
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР
СМИ: На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье