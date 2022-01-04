В России начала действовать "безбумажная" модель учета госуслуг

В России 1 января 2022 года вступила в силу реестровая модель учета результатов предоставления государственных и муниципальных услуг. Она реализована в рамках ФЗ-509 и фиксирует отвязку источников информации от бумажных документов.

Суть вступившей в силу реестровой модели в том, что источником достоверных сведений становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы. Вместо оформления бумажных документов по итогам предоставления государственной или муниципальной услуги будет формироваться юридически значимая запись в информационном ресурсе.

По желанию организации или гражданина можно получить выписку в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выписку на бумажном носителе.

Как отмечается в пояснении Минэкономразвития, учету в реестрах подлежат все результаты предоставления услуг (вне зависимости от количества обращений заявителя за одной и той же услугой).

Ограничения использования реестровой модели учета результатов предоставления государственных и муниципальных услуг касаются услуг, результатом предоставления которых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей заявителя и иных лиц.

Принципиально важным является и бесплатное предоставление информации из государственных и муниципальных информационных ресурсах, касающейся заявителей и несовершеннолетних детей.

"Государственные и муниципальные услуги, результатом предоставления которых является предоставление заявителям - физическим лицам содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях, принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставляются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено федеральными законами", - отмечается в пояснении Минэкономразвития.