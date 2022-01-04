В России ожидается рост числа атак на экосистемы

В 2022 году перестанут расти объемы телефонного мошенничества, это станет возможным благодаря взаимодействию регуляторов и телекоммуникационных компаний, прогнозируют в "Лаборатории Касперского".

По прогнозам, в 2022 году сократится число программ-шифровальщиков. Однако не в России. "Крупные кибергруппы прекратят свою деятельность из-за возросших рисков и повышенного внимания правоохранительных органов к подобным инцидентам. Однако в России мы прогнозируем обратный тренд: скорее всего часть операторов из прекративших существование групп станут более активно атаковать российские компании, а их небольшие "партнерские организации" будут прикрываться именами крупных групп и использовать старые образцы знаменитых шифровальщиков", - говорит Александр Гостев, главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского".

Также ожидается рост числа атак на экосистемы финансовых и IT-компаний. "Их аудитория стремительно растет. Сосредоточение финансовых потоков и концентрация самых разных данных пользователей на единой платформе делают экосистемы привлекательной целью для злоумышленников", - заключает Гостев.

Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар", полагает, что ландшафт угроз в 2022 году останется прежним, но будут трансформироваться способы доставки вирусов. "В частности, в этом году злоумышленники активно использовали для распространения вредоносного ПО ажиотаж вокруг фильмов и сериалов, которые находятся на пике спроса", - уверен он.