В США за сутки выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом

В США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки выявили свыше 1 миллиона случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Это произошло на фоне активного распространения штамма "омикрон".

При этом, отмечает агентство Bloomberg, в реальности цифры могут быть выше, так как многие американцы делают тесты дома и не сообщают о результатах в соответствующие ведомства.

Всего с начала пандемии в США выявлено свыше 56 миллионов случаев заражения коронавирусом, от его последствий скончались более 820 тысяч человек.