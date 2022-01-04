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04.01.2022 11:35
Рубрика: В мире

В США за сутки выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом

Текст: Константин Волков

В США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки выявили свыше 1 миллиона случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Это произошло на фоне активного распространения штамма "омикрон".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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При этом, отмечает агентство Bloomberg, в реальности цифры могут быть выше, так как многие американцы делают тесты дома и не сообщают о результатах в соответствующие ведомства.

Всего с начала пандемии в США выявлено свыше 56 миллионов случаев заражения коронавирусом, от его последствий скончались более 820 тысяч человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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