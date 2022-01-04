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04.01.2022 17:34
Рубрика: В мире

Власти Казахстана объявили о снижении цены на газ в протестующем регионе Мангистау

Текст: Константин Волков

В Мангистуаской области Казахстана, где проходят протесты против повышения цен на топливо, 4 января прибыла правительственная комиссия, которая объявила о снижении расценок на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара) за литр.

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Члены комиссии встретились с недовольными на центральной площади в Актау. "На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз", сказано в пресс-релизе, выпущенном правительством Казахстана.

Также в сообщении правительства сказано, что стороны договорились решать все вопросы в рамках диалога.

Протесты против роста цен на топливо начались в городах Актау и Жанаозен Мангистауской области Казахстана 2 января. По информации манифестантов, с 1 января цены на сжиженный газ были повышены до 120 тенге (0,27 доллара) за литр.

Президент и правительство Казахстана 5 января проведут совещание, посвященное социально-экономической ситуации в стране.

Между тем протестующие, сообщает "Интерфакс-Казахстан", отказались расходиться после заверений, что цены на газ будут понижены, и заявляют, что продолжат митинг, пока президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приедет к ним лично.

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