Власти США объявили новые правила приобретения огнестрельного оружия

Власти США на фоне рекордного числа случаев массовой стрельбы в стране объявили о новых шагах по их снижению. Теперь оружие продадут только гражданам, имеющим дома сейф, а также способным подтвердить безопасность хранения оружия.

"Это решение основано на усилиях министерства по снижению риска того, что оружие попадет не в те руки", - отметил глава минюста и генпрокурор Меррик Гарланд, передает РИА Новости. Он заверил, что ведомство продолжит предпринимать необходимые шаги для снижения количества убитых или раненных "в результате недобросовестного использования оружия".

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что в США "эпидемия вооруженного насилия". В 2021 году в стране произошло 717 случаев массовой стрельбы, когда пострадали или были убиты более четырех человек. За последние годы это самое большое число подобных инцидентов. В 2020 году их было 611, годом ранее - 417, в 2018 - 336.