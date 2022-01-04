Володин инициировал опрос о переносе новогодних каникул

Председатель Госдумы Вячеслав Володин организовал в своем Telegram-канале опрос на тему целесообразности сократить или перенести новогодние каникулы.

Спикер напомнил, что традиция отдыхать на Новый год появилась не так давно. До 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после празднования людям необходимо было выходить на работу. В 1993 году выходным днем стал 2 января. Затем в 2004 году гражданам дали право отдыхать 5 дней - с 1 по 5 января, а в 2012-ом праздники было решено продлить до восьми дней - с 1 по 8 января.

"С тех пор праздничный "отгул" ежегодно составляет около 10 дней, - отметил Володин. - Но регулярно звучат все новые предложения: кто-то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто-то - добавить к отпуску, кто-то - вовсе отказаться от них".

В связи с этим он спросил у подписчиков - оставить выходные, как есть, сократить или перенести на теплое время года.

Первые 5 тысяч голосов распределились так: 57 процентов - за первый вариант, 20 - за второй и 23 - за третий.

Отметим, что накануне Нового года отменить каникулы и прибавить выходные к отпуску предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его оценке, так "никто не будет слишком много пить", нагрузка на скорую помощь существенно снизится, а экономике это пойдет на пользу.