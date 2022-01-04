Выбрать капсулы вместо купе или плацкарта можно будет с 2023 года

Новые вагоны с местами-капсулами начнут использоваться в России с 2023 года. Об этом сообщил руководитель компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Мы разработали совместный концепт и макет капсульного одноэтажного некупейного пассажирского вагона. Планируем, что в 2023 году этот вагон появится на наших линиях", - приводит слова Белозерова ТАСС.

Концепцию капсульного вагона "Трансмашхолдинг" представил в конце 2020 года. Все места в нем будут располагаться вдоль прохода. При этом их можно будет отделить от салона шторкой. В дизайне развивается идея максимальной индивидуализации пространства: у каждого пассажира будут свой столик, USB-розетки, подсветка, места для ручной клади, личных вещей, одежды и даже собственное окно с возможностью открыть или закрыть шторку по желанию. Наверху можно будет сидеть, выпрямив спину, а длину спального места планируется увеличить на 15 см. Если ручную кладь пассажиры смогут разместить в своей "капсуле", то остальные вещи можно будет положить в специальный отсек. Хранить там можно будет и негабаритный багаж, например, велосипеды или байдарки.