Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Twitter, что отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России вызван "синдромом Бабченко-Гордона".

По словам дипломата, "в медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни Надежды Савченко, а хочется".

Также Захарова отметила, что поведение Цимбалюка выглядело следующим образом: "Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона".

Роман Цимбалюк 3 января сообщил, что уехал из России по соображениям безопасности. До того, по сообщениям RT, его вызывали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении ненависти к россиянам, но позже вызов был отменен.