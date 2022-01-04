Новости

Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона" 09:42
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР 08:33
Облачно и морозно будет во вторник в Москве 08:16
Вирусолог Вознесенский оценил влияние COVID-19 на продолжительность жизни 07:40
Инфекционист рассказал, когда ждать конца пандемии COVID-19 07:26
Видео: В Хабаровске загорелся автобус с пассажирами 07:02
В 2022 году ВКС России получат два модернизированных ракетоносца Ту-160М 06:50
Власти США объявили новые правила приобретения огнестрельного оружия 06:35
На Сахалине несколько дорог закрыли из-за метели 05:56
Forbes: Состояние Илона Маска снова превысило 300 млрд долларов 05:42
В МИД КНР прокомментировали заявление лидеров пяти ядерных держав 05:27
В России в 2022 году представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 04:46
Двое израильских военных погибли при крушении вертолета 04:22
Вильфанд: Снегопады пройдут 4-5 января в центральных регионах России 03:58
Пушков предупредил о последствиях воровства Украиной российского газа 03:12
Байден не мог покинуть самолет из-за снежной бури 02:40
СМИ: На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса 02:22
Синоптики предупредили москвичей о снегопаде 01:29
Председатель ГА ООН: Заявление ядерных держав - правильный сигнал для планеты 01:18
Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление "ядерной пятерки" 00:02
Суд в США перенес слушания по делу россиянина Владислава Клюшина 03.01.2022
Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 трлн долларов 03.01.2022
Шоумен Игорь Богданофф умер через шесть дней после брата 03.01.2022
За сутки 27 военнослужащих вылечили от коронавируса 03.01.2022
Песков рассказал о согласовании заявления лидеров ядерной "пятерки" 03.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 09:42
Рубрика: Власть

Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона"

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Twitter, что отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России вызван "синдромом Бабченко-Гордона".

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Пушков предупредил о последствиях воровства Украиной российского газа

По словам дипломата, "в медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни Надежды Савченко, а хочется".

Также Захарова отметила, что поведение Цимбалюка выглядело следующим образом: "Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона".

Роман Цимбалюк 3 января сообщил, что уехал из России по соображениям безопасности. До того, по сообщениям RT, его вызывали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении ненависти к россиянам, но позже вызов был отменен.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины

Главное сегодня

Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона"
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР
В 2022 году ВКС России получат два модернизированных ракетоносца Ту-160М
СМИ: На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса
Вирусолог Вознесенский оценил влияние COVID-19 на продолжительность жизни
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве