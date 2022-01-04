Захарова: Обороноспособность Сербии во многом зависит от России

Обороноспособность Сербии во многом зависит от того, как Москва реагирует на угрозы в адрес Белграда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка об обороноспособности Сербии.

"Хотелось бы напомнить Берку и всем его коллегам по натовскому несчастью 2 важных факта, - отметила Захарова. - Обороноспособность Сербии в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране".

Как отметила дипломат, "по странному стечению обстоятельств, все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в НАТО. Если Берк знает историю, то своим заявлением он приветствует поставки Россией Сербии вооружений, например противотанковых комплексов "Корнет", и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах".