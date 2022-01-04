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04.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Застройщики смогут проводить согласования через портал госуслуг

Текст: Марина Трубилина
Ряд документов застройщики могут теперь подавать для согласования через портал госуслуг. С января нынешнего года вступило в силу одно из положений приказа Минстроя, изданного еще в 2020 году. Приказом был утвержден порядок разработки и согласования специальных технических условий (СТУ) для разработки проектной документации на объект капитального строительства.

Разработка СТУ проводится по техническому заданию застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения проектной или научно-исследовательской организацией. В техзадании должны быть приведены обоснования необходимости разработки СТУ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Подготовленные СТУ должны быть согласованы с Минстроем или корпорацией "Росатом". Документы нужно предоставить в электронной форме. С января 2022 года это можно сделать в том числе через портал госуслуг. Если документы направлены с нарушением требований, Минстрой или "Росатом" направляют заявителю уведомление на адрес электронной почты или в личный кабинет на портале госуслуг.

Согласованные СТУ либо отказ в согласовании с причинами отказа и рекомендациями застройщику направляются по адресу, указанному в заявлении либо опять же в личный кабинет на портале госуслуг.

Экономика Недвижимость Правительство Минстрой Компании Госкорпорации Росатом Государственные интернет-услуги

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