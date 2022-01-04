Застройщики смогут проводить согласования через портал госуслуг

Разработка СТУ проводится по техническому заданию застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения проектной или научно-исследовательской организацией. В техзадании должны быть приведены обоснования необходимости разработки СТУ.
Подготовленные СТУ должны быть согласованы с Минстроем или корпорацией "Росатом". Документы нужно предоставить в электронной форме. С января 2022 года это можно сделать в том числе через портал госуслуг. Если документы направлены с нарушением требований, Минстрой или "Росатом" направляют заявителю уведомление на адрес электронной почты или в личный кабинет на портале госуслуг.
Согласованные СТУ либо отказ в согласовании с причинами отказа и рекомендациями застройщику направляются по адресу, указанному в заявлении либо опять же в личный кабинет на портале госуслуг.