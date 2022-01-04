Зеленский и Коломойский поселились в одной гостинице на Карпатах

Президент Украины Владимир Зеленский поселился на карпатском курорте Буковель в той же гостинице, что и украинский олигарх Игорь Коломойский с семьей. Об этом 4 января сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

Более того, по сведениям изданий, Зеленский и Коломойский живут на одном этаже. На вопрос журналистов, собирается ли Коломойский встречаться с президентом, тот ответил, что "не слышал, не видел и не планирую".

В конце декабря советник администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент не имеет никаких отношений с Коломойским, который "давно отделен от государства".

Между тем, Коломойский, в числе прочих активов, владеет и телеканалом "1+1", на котором выходит программа студии "Квартал 95", где Зеленский является совладельцем.

В начале ноября 2021 года Зеленский подписал так называемый "закон об олигархах", согласно которому должны быть предотвращены угрозы национальной безопасности, исходящие от олигархов.