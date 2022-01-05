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Рубрика: В мире

Агентство Yonhap сообщило о запущенной Северной Кореей ракете

Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Страны восходящего солнца.

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Министерство обороны Японии выясняет, был ли нанесен какой-либо ущерб японским рыболовным судам, находящимся в районе падения ракеты. Вся информация о запуске стекается в оперативно созданный при правительстве страны экстренный штаб.

Южнокорейское агентство Yonhap также сообщило о запуске Пхеньяном неопознанного снаряда.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты.

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