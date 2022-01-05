Акции крупнейшего производителя урана в Казахстане упали на 9%

Акции национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром", которая является крупнейшим в мире производителем природного урана, упали во время торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 9%.

Так, цена акции к вечеру 5 января падала до минимума 36,25 доллара за бумагу, притом что на последнем закрытии торгов цена составляла 40,6 доллара.

Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2020 года добыча урана в Казахстане выросла на 6%, а чистая прибыль "Казатомпрома" снизилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Запасы урана в стране составляют 15% общемировых, при этом Казахстан сам не потребляет продукты ядерного цикла. До 2023 года "Казатомпром" обещал ежегодно сокращать добычу на 20%, так как на рынке наблюдается избыток предложения.