Биржевой курс доллара превысил 76 рублей, евро - 86 рублей

Биржевой курс евро во время торгов вечером 5 января превысил 86 рублей. Это произошло впервые с 21 сентября прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 22 апреля прошлого года.

На максимуме к 19.20 мск за евро давали 86,02 рубля, притом что средневзвешенный курс сутками ранее составлял 84,83 рубля. За торговый день курс евро поднялся на один рубль. Доллар торгуется по 76 рублей, рост за сутки - чуть более 60 копеек. Средневзвешенный курс накануне составлял 75,16 рубля.

Экономических причин для просадки курса рубля к доллару и евро не наблюдается. Однако 5 января объем торгов, например, парой евро-рубль на Московской бирже составил 6448,72 млн рублей, что на 80% ниже среднего значения за последний месяц, то есть сейчас рынок находится в крайне чувствительном положении. Рост биржевых курсов происходит на фоне ситуации в Казахстане.