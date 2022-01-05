Новости

Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек 20:52
СМИ: В Казахстане снесли памятник Назарбаеву 20:46
В Алма-Ате захвачено здание управления Комитета национальной безопасности 20:25
СМИ: Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты 20:15
Биржевой курс доллара превысил 76 рублей, евро - 86 рублей 19:53
Джокович не смог въехать в Австралию из-за проблем с визой 19:51
Первый пуск "Ангары-А5М" состоится в 2023 году 19:51
Ряд авиакомпаний отменил рейсы в Алма-Ату 19:17
Под Тулой частично восстановили движение по трассе М-4 19:04
Врач назвал иммунную систему главной жертвой заражения "омикроном" 19:03
В Нижегородской области три человека погибли, пятеро пострадали в ДТП 18:54
Акции крупнейшего производителя урана в Казахстане упали на 9% 18:45
В Алма-Ате вооруженные протестующие громят резиденцию президента 18:44
Подписан закон о геноциде белорусского народа в годы ВОВ 18:42
В ДТП с автобусом в Воронеже погибли два человека 18:28
В Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь 18:19
Под Тулой столкнулись 118 автомобилей 18:14
Экипаж Николаева выиграл четвертый этап "Дакара" 18:10
Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые за два месяца 17:50
"Аэрофлот" отменил рейс в Алма-Ату на фоне ситуации в Казахстане 17:37
Как польские дипломаты помогали своему гражданину с побегом из Беларуси 17:36
Чешский нападающий Кухта перейдет в "Локомотив" 17:29
На месте крупного ДТП на трассе М-4 развернули передвижной пункт МЧС 17:20
В Ростове на двух женщин завели дело за фальшивый QR-код о вакцинации 17:02
ГИБДД рекомендует объезжать трассу М-4 из-за крупного ДТП 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
05.01.2022 19:53
Рубрика: Экономика

Биржевой курс доллара превысил 76 рублей, евро - 86 рублей

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Мария Девахина/РИА Новости Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Биржевой курс евро во время торгов вечером 5 января превысил 86 рублей. Это произошло впервые с 21 сентября прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 22 апреля прошлого года.

Акции крупнейшего производителя урана в Казахстане упали на 9%

На максимуме к 19.20 мск за евро давали 86,02 рубля, притом что средневзвешенный курс сутками ранее составлял 84,83 рубля. За торговый день курс евро поднялся на один рубль. Доллар торгуется по 76 рублей, рост за сутки - чуть более 60 копеек. Средневзвешенный курс накануне составлял 75,16 рубля.

Экономических причин для просадки курса рубля к доллару и евро не наблюдается. Однако 5 января объем торгов, например, парой евро-рубль на Московской бирже составил 6448,72 млн рублей, что на 80% ниже среднего значения за последний месяц, то есть сейчас рынок находится в крайне чувствительном положении. Рост биржевых курсов происходит на фоне ситуации в Казахстане.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Курс рубля

Главное сегодня

Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева
В Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь
Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые за два месяца
Стало известно время проведения заседания Совета Россия-НАТО
Роспотребнадзор: Во всех регионах РФ снижается заболеваемость COVID-19
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье