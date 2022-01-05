Чего ждать от CES 2022 - первой хайтек-выставки года

"Любителей гаджетов, прежде всего, порадует Samsung, который, судя по предварительной информации, покажет флагманский смартфон по "народной" цене - Galaxy S21 FE. Эта модель должна была выйти в свет еще осенью 2021 года, но из-за дефицита полупроводников дебютирует только в январе. Но ее все равно очень ждут - модели Fan Edition (FE) у Samsung до сих пор были выдающимися по сочетанию цены и характеристик, и превосходили по этому качеству многие китайские флагманы. Скорей всего, на CES 2022 дебютируют и более доступные смартфоны Galaxy A53 и A73, но, опять же, из-за дефицита полупроводников есть риск, что прирост характеристик в новинках будет символическим и ничем не удивит", - рассказывает эксперт.
По его словам, особое внимание на выставку стоит обратить внимание компьютерным энтузиастам. "AMD, согласно имеющимся данным, представит сверхмощные процессоры для игровых и профессиональных ноутбуков. Но, что ещё важнее, AMD обещают озвучить подробности об архитектуре Zen 4, на которой выйдут абсолютно новые процессоры в конце 2022-го - начале 2023 года. Важно то, что принять решение "покупать актуальные модели или ждать новые" владельцы компьютеров смогут уже сейчас. У Intel масштабное обновление архитектуры процессоров произошло совсем недавно, в ноябре 2021 года, но самое интересное для покупателей из России компания приберегла для CES 2022. Ранее были представлены флагманские процессоры Alder Lake, а теперь вслед за ними дебютируют доступные модели Core i3 и Core i5, которые и составляют львиную долю продаж и в РФ, и по всему миру. Не менее интересен и грядущий анонс процессоров Alder Lake для ноутбуков. Архитектура с "мощными + прожорливыми" и "средними по мощности, но экономичными" ядрами изначально строилась вокруг потребностей ноутбуков, поэтому нас ждёт радикальный прирост мощности даже в тонких и лёгких моделях мобильных компьютеров, причём не в ущерб автономности", - говорит Харитонов.
Игровых ноутбуков нового поколения и телевизоров с рекордными характеристиками на выставке также будет в избытке, но гораздо забавнее наблюдать за нишевыми гиковскими устройствами, продолжает он. "Например, Adata покажет на CES 2022 мышь со встроенным накопителем SSD. Тот случай, когда фильмы, игры, документы и музыку можно будет хранить не внутри компьютера или ноутбука, а прямо в устройстве для управления курсором. Современное переосмысление "флешки".
Среди авто-гаджетов любопытен предварительный анонс виртуального козырька Bosch для водителя. Согласно предварительному анонсу, это тонкий светодиодный дисплей, который в нужное время будет становиться чёрным и непрозрачным (для защиты водителя от лучей солнца или фар). При этом, когда водитель будет поднимать глаза вверх, чтобы посмотреть, к примеру, на светофор над крышей авто, дисплей с помощью датчиков отследит взгляд водителя и станет прозрачным, поясняет эксперт.