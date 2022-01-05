Чего ждать от CES 2022 - первой хайтек-выставки года

С 5 по 8 января в Лас-Вегасе пройдет CES 2022 - первая хайтек-выставка в этом году, которая задаст тренды мира гаджетов и технологий на 2022 год. Несмотря на то, что до прежних масштабов с 200 тысячами посетителей со всего мира CES пока далеко, интересные устройства на ней все-таки покажут. О том, на что стоит обратить особенное внимание, "Российской газете" рассказал Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru.

"Любителей гаджетов, прежде всего, порадует Samsung, который, судя по предварительной информации, покажет флагманский смартфон по "народной" цене - Galaxy S21 FE. Эта модель должна была выйти в свет еще осенью 2021 года, но из-за дефицита полупроводников дебютирует только в январе. Но ее все равно очень ждут - модели Fan Edition (FE) у Samsung до сих пор были выдающимися по сочетанию цены и характеристик, и превосходили по этому качеству многие китайские флагманы. Скорей всего, на CES 2022 дебютируют и более доступные смартфоны Galaxy A53 и A73, но, опять же, из-за дефицита полупроводников есть риск, что прирост характеристик в новинках будет символическим и ничем не удивит", - рассказывает эксперт.

По его словам, особое внимание на выставку стоит обратить внимание компьютерным энтузиастам. "AMD, согласно имеющимся данным, представит сверхмощные процессоры для игровых и профессиональных ноутбуков. Но, что ещё важнее, AMD обещают озвучить подробности об архитектуре Zen 4, на которой выйдут абсолютно новые процессоры в конце 2022-го - начале 2023 года. Важно то, что принять решение "покупать актуальные модели или ждать новые" владельцы компьютеров смогут уже сейчас. У Intel масштабное обновление архитектуры процессоров произошло совсем недавно, в ноябре 2021 года, но самое интересное для покупателей из России компания приберегла для CES 2022. Ранее были представлены флагманские процессоры Alder Lake, а теперь вслед за ними дебютируют доступные модели Core i3 и Core i5, которые и составляют львиную долю продаж и в РФ, и по всему миру. Не менее интересен и грядущий анонс процессоров Alder Lake для ноутбуков. Архитектура с "мощными + прожорливыми" и "средними по мощности, но экономичными" ядрами изначально строилась вокруг потребностей ноутбуков, поэтому нас ждёт радикальный прирост мощности даже в тонких и лёгких моделях мобильных компьютеров, причём не в ущерб автономности", - говорит Харитонов.

Игровых ноутбуков нового поколения и телевизоров с рекордными характеристиками на выставке также будет в избытке, но гораздо забавнее наблюдать за нишевыми гиковскими устройствами, продолжает он. "Например, Adata покажет на CES 2022 мышь со встроенным накопителем SSD. Тот случай, когда фильмы, игры, документы и музыку можно будет хранить не внутри компьютера или ноутбука, а прямо в устройстве для управления курсором. Современное переосмысление "флешки".

Среди авто-гаджетов любопытен предварительный анонс виртуального козырька Bosch для водителя. Согласно предварительному анонсу, это тонкий светодиодный дисплей, который в нужное время будет становиться чёрным и непрозрачным (для защиты водителя от лучей солнца или фар). При этом, когда водитель будет поднимать глаза вверх, чтобы посмотреть, к примеру, на светофор над крышей авто, дисплей с помощью датчиков отследит взгляд водителя и станет прозрачным, поясняет эксперт.