Четырехлетняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

Американская полиция расследует стрельбу, в результате которой огнестрельное ранение получила четырехлетняя племянница Джорджа Флойда - афроамериканца, чья смерть в 2020 году вызвала массовые протесты в США. Об этом сообщает телеканал FOX9.

По данным правоохранителей, неизвестный выстрелил несколько раз по квартире, когда внутри находились четверо взрослых и двое детей. Племянница Флойда получила пулевое ранение в живот и несколько пробитых ребер. Как сообщила его сестра Латония, врачи не смогли оперативно приехать на место преступления, поэтому отец девочки сам повез ее в больницу. Там ей сделали операцию, и сейчас она поправляется.

Напомним, Флойд погиб в американском городе Миннеаполис 25 мая 2020 года после того, как полицейский придавил ему коленом шею при задержании. После этого по США прошла волна протестов против расизма и полицейского произвола под лозунгом Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение).