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05.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с ценами на заграничные поездки в 2022 году

Текст: Евгений Гайва
В России уже стартовали продажи зарубежных туров на летний сезон 2022 года. Спрос пока небольшой, хотя, приобретая тур именно сейчас, можно было бы существенно сэкономить. Что будет с ценами на зарубежные туры в 2022 году и куда смогут ездить российские туристы, рассказала в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Вырастут ли цены на зарубежный отдых в сезоне 2022 года?

Майя Ломидзе: Чтобы строить прогноз, нужно на что-то опираться. Но сейчас действует слишком много факторов неопределенности. Пока идет довольно активная риторика о том, что никуда не надо выезжать, так как могут закрыть границы, и туристы тогда сами будут виноваты в том, что им придется как-то выбираться из-за рубежа. Потому и туры на лето пока практически никто не бронирует, хотя по акциям раннего бронирования они примерно на 20-30% дешевле, чем будут стоить перед началом сезона.

Изменение стоимости отдыха может произойти по разным причинам. Например, стоимость размещения в каких-то отелях в Турции летом 2022 года может повыситься в диапазоне до 10% из-за восстановления НДС в 8%, появления нового налога на проживание в отеле в 2%. В Египте своя ситуация. Министерством по туризму и древностям Египта было принято решение о повышении минимальной стоимости пребывания в отелях с 1 мая 2022 года. Например, в пятизвездочных отелях минимальная стоимость размещения повышается на 25%, в четырехзвездочных - на 40%. Это решение также может как-то повлиять на стоимость отдыха. Но, конечно, в этом случае речь идет об изменении стоимости в евро или долларах. Цены на зарубежные туры в рублях будут зависеть еще и от колебания курсов валют.

Египет на зимних каникулах обогнал Турцию по объему турпотока. В 2022 году продолжат соперничать эти два направления или будут вмешиваться другие факторы, скажем, после открытия других стран?

Майя Ломидзе: Во-первых, это условное соперничество, так как Египет - круглогодичное направление. Если же вспомнить историю пятилетней давности, когда оба направления играли ключевую роль на выездном туррынке, зимой всегда лидировал Египет, а летом - Турция, и никогда не было по-другому.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Насколько сбылись прогнозы об открытии зарубежных туристических направлений

То есть сейчас уже восстановилась нормальная логика выездного туризма?

Майя Ломидзе: Да. Значимость этих направлений при существующем раскладе на рынке выездного туризма в том, что это два более или менее доступных по цене направления. Все остальные направления, включая Арабские Эмираты, Кубу, Доминикану, Мальдивы, Мексику - либо удаленные направления, либо с пока не полностью восстановленным авиасообщением, то есть довольно дорогие. Все остальное дорого.

Может ли эта ситуация поменяться в следующем году? Станет ли больше доступных зарубежных направлений?

Майя Ломидзе: Даже если предположить, что ни одна страна для туристов больше не откроется, тот перечень направлений, который есть сейчас, может стать доступным при снятии любых ограничений на авиасообщение. Речь идет о восстановлении чартерных рейсов.

Но ведь сейчас уже чартеры летают помимо Турции и Египта в Доминикану, на Кубу и другие страны.

Майя Ломидзе: Да, но это дальние направления. Они никогда не были дешевыми.

На каких направлениях запуск чартеров мог бы сыграть положительную роль?

Майя Ломидзе: Например, Арабские Эмираты, Кипр.

Какие страны Юго-Восточной Азии стоят ближе всего к полному открытию для туристов?

Майя Ломидзе: Туры во Вьетнам уже запустили. Строго говоря, мы не можем считать эти страны полностью закрытыми. Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка отчасти открыты. Но это "отчасти", конечно, имеет ключевое значение. Невозможно говорить о формировании полноценного туристического потока. Потребители на этот продукт есть, туры есть, на них есть какой-то спрос. Но это далеко от полноценного восстановления этих стран как туристических направлений.

В каком порядке, по вашему мнению, могут полностью открываться страны?

Фото: Томское отделение РГО
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Майя Ломидзе: Прогнозировать, какая из стран Юго-Восточной Азии окажется более доступной для туристов раньше других невозможно. Все может произойти очень неожиданно. Есть пример Таиланда, где сначала был один порядок, теперь действует три режима въезда для туристов - для Бангкока один, для Пхукета - другой, для Паттайи - третий. Никто не мог прогнозировать такого развития событий, что в одной стране будет сразу три разных режима доступа туристов. А в конце декабря 2021 года правила въезда ужесточили, въезжать по программе так называемой "песочницы" туристы смогут только на Пхукет, в других случаях нужно проходить карантин. Может быть, какие-то страны вообще закроются для приёма туристов. Это очень сильно зависит от политики страны, уровня развития её медицины, количества заболевших.

Кстати, о пандемии. Международный туризм в новых условиях приобрел неповторимый оттенок - появились прививочные туры. Как Вы оцениваете их перспективы? Будут ли больше ехать российские туристы ради вакцинации за рубеж или иностранцы к нам?

Майя Ломидзе: Впервые идея вакцинных туров возникла у иностранных граждан, которые хотели приехать в Россию и здесь пройти вакцинацию "Спутником V". Это было еще в начале 2021 года. В январе-феврале поступали запросы, и мы направляли запросы вице-премьеру Татьяне Голиковой, в Ростуризм с просьбой создать какой-то регламент, чтобы можно было людей привозить, и они могли бы пройти вакцинацию, то есть в общем-то выступили послами нашей вакцины. Но сейчас картина другая. Тех, кто выезжают для вакцинации за границу, больше, чем тех, кто приезжают в Россию.

Мы не смогли удовлетворить спрос?

Майя Ломидзе: Мы запрос не удовлетворили. К нам уже практически никто не приезжает. К тому же за прошедшее время производители других вакцин сильно активизировались. "Спутник" так и не признан Всемирной организацией здравоохранения. Другие вакцины получают преимущества с точки зрения путешествий по миру.

Поток российских туристов, желающих вакцинироваться зарубежными препаратами, будет расти?

Майя Ломидзе: Да, он уже растет. Но все же это не массовый сегмент. Мы говорим не о миллионах и даже не о сотнях тысяч людей. Можно точно говорить о десятках тысяч туристов. Этот поток постепенно будет прирастать.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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Похоже, еще одно новшество последнего времени - предложения от различных "дизайнеров путешествий", "режиссеров индивидуальных туров". Они собирают небольшие группы туристов и везут их по таким направлениям, которые недоступны для массовых туров. Будет ли дальше усиливаться эта тенденция или сойдет на нет?

Майя Ломидзе: Такое явление было всегда и будет. На мой взгляд, это все же незаконное предпринимательство, к тому же еще и связанное с обслуживанием людей. Когда мы говорим о неких архитекторах или режиссерах, которые предлагают какой-то активный маршрут и, возможно, сами этот маршрут прекрасно изучили, много раз его прошли, нужно понимать, что они еще ведут с собой какое-то количество людей. А в таком случае нужно знать, как действовать, если что-то случится. В подавляющем большинстве случаев этого нет. Кроме того, возникает вопрос, а платят ли эти люди налоги? Вопросы риторические.

Понятно, что подобные практики ментально абсолютно соответствуют духу нашей страны, нашей повседневной культуре. Каждый считает: а почему я не могут собрать компанию, отвезти людей, показать им какие-то места, поделиться с ними. Но как только мы выходим в правовое поле, такая деятельность становится незаконным предпринимательством.

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