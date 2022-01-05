Депутат Госдумы предложил запретить табак для родившихся после 2014 года

Полностью запретить продажу табака в любых формах гражданам России, которые родились после 2014 года, предложил депутат Государственной думы Султан Хамзаев ("Единая Россия").
Парламентарий напомнил, что в некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции тем, кто родился после 2014 года.
"Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года", - сказал Хамзаев РИА Новости.
По его оценке, вся антитабачная кампания как в России, так и в мире напоминает белку в колесе.
"Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций", - отметил парламентарий.