Депутат Госдумы предложил запретить табак для родившихся после 2014 года

Полностью запретить продажу табака в любых формах гражданам России, которые родились после 2014 года, предложил депутат Государственной думы Султан Хамзаев ("Единая Россия").

Парламентарий напомнил, что в некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции тем, кто родился после 2014 года​​​.

"Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года", - сказал Хамзаев РИА Новости.

По его оценке, вся антитабачная кампания как в России, так и в мире напоминает белку в колесе.

"Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций", - отметил парламентарий.