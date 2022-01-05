Диетолог Минздрава дал рекомендации по выходу из новогоднего переедания

Празднование длинных новогодних праздников у россиян проходит, как правило, с затяжным застольем. Поэтому для многих зимние каникулы заканчиваются с заметной - в несколько килограммов - прибавкой в весе. Как этого избежать, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

На праздничном столе традиционно присутствует мясо и мясные закуски. От копченостей лучше отказаться - мясные деликатесы содержат много соли. Диетолог рекомендует отдать предпочтение нежирному мясу: запеченному, тушеному, отварному или приготовленному на пару. К мясным и рыбным блюдам лучше всего подойдет овощной гарнир. Овощи можно приготовить на пару, на гриле, их также можно запечь или потушить.

"В качестве закусок вместо колбас лучше использовать нарезку из запеченного мяса с черносливом. Также можно сделать рыбу под маринадом. Салаты лучше приготовить легкие овощные. В качестве заправки вместо майонеза в салаты можно добавить нежирный йогурт или сметану. Хорошо бы ставить на стол тарелку со свежей зеленью (базилик, кинза, петрушка и укроп)", - советует Тутельян.

В качестве десерта лучше всего подойдут фрукты и ягоды. А кондитерские изделия лучше употреблять с утра, к примеру, к чашечке утреннего кофе.

Вот несколько основных правил, как не переесть за праздничным столом. Впрочем, большинство этих советов пригодится и в обычное время:

- не садиться за стол голодным;

- не готовить большого количества блюд;

- ограничиться только одним горячим блюдом;

- уменьшить калорийность;

- уменьшить порции;

- тщательно (долго) пережевывать пищу;

- не ставить на стол тарелки большого диаметра;

- вставать из-за стола каждые 30-40 минут для физической активности (игры, танцы, прогулки на улицу и другое).