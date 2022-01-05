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05.01.2022 09:00
Рубрика: Общество

Диетолог Минздрава дал рекомендации по выходу из новогоднего переедания

Текст: Ирина Невинная
Празднование длинных новогодних праздников у россиян проходит, как правило, с затяжным застольем. Поэтому для многих зимние каникулы заканчиваются с заметной - в несколько килограммов - прибавкой в весе. Как этого избежать, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На праздничном столе традиционно присутствует мясо и мясные закуски. От копченостей лучше отказаться - мясные деликатесы содержат много соли. Диетолог рекомендует отдать предпочтение нежирному мясу: запеченному, тушеному, отварному или приготовленному на пару. К мясным и рыбным блюдам лучше всего подойдет овощной гарнир. Овощи можно приготовить на пару, на гриле, их также можно запечь или потушить.

Фото: istock
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"В качестве закусок вместо колбас лучше использовать нарезку из запеченного мяса с черносливом. Также можно сделать рыбу под маринадом. Салаты лучше приготовить легкие овощные. В качестве заправки вместо майонеза в салаты можно добавить нежирный йогурт или сметану. Хорошо бы ставить на стол тарелку со свежей зеленью (базилик, кинза, петрушка и укроп)", - советует Тутельян.

В качестве десерта лучше всего подойдут фрукты и ягоды. А кондитерские изделия лучше употреблять с утра, к примеру, к чашечке утреннего кофе.

Вот несколько основных правил, как не переесть за праздничным столом. Впрочем, большинство этих советов пригодится и в обычное время:

- не садиться за стол голодным;

- не готовить большого количества блюд;

- ограничиться только одним горячим блюдом;

- уменьшить калорийность;

- уменьшить порции;

- тщательно (долго) пережевывать пищу;

- не ставить на стол тарелки большого диаметра;

- вставать из-за стола каждые 30-40 минут для физической активности (игры, танцы, прогулки на улицу и другое).

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