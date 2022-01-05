Диетолог рассказала, какими должны быть разгрузочные дни

Разгрузочные дни на печеных яблоках - наиболее эффективные и полезные. Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

По ее словам, универсальная схема разгрузочного дня включает рыбу или мясо с овощами, а также творог или яблоки. "Лучше переносятся те разгрузочные дни, которые содержат белковые продукты животного происхождения. Как правило, при таком подходе человек испытывает незначительное чувство голода, но и ближайший эффект от них может быть не столь велик, так как энергетическая ценность суточного рациона выше, чем у яблочного разгрузочного дня", - объяснила агентству "Москва" диетолог.

Также врач советует включать в разгрузочный рацион мясо курицы, индейки, кролика. От свинины и баранины лучше отказаться. Рыба тоже должна быть нежирной. Например, треска или хек. Важно также пить в среднем 1,5-2 литра воды в день.

Для безбелковых разгрузочных дней, отмечает она, целесообразнее выбрать печеные яблоки. Такой вариант особо хорош для людей с хроническим гастритом.

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