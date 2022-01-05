Доктор Мясников заявил, что коронавирус не является новой болезнью

Коронавирус не является новой болезнью, поэтому к COVID-19 следует относиться соответствующим образом. Такое заявление сделал популярный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Эксперт подчеркивает, что "нет такой новой болезни КОВИД!". Мясников отмечает, что всегда были ОРЗ (ОРВИ - острые респираторные вирусные заболевания) и вирусные пневмонии. При этом возбудителями ОРВИ и вирусной пневмонии являются, в частности, вирусы гриппа типа А и Б, человеческие коронавирусы (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1), риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторный синтициальный вирус, человеческий метапневмовирус и человеческий бокавирус.

А, если судить по клиническим проявлениям, то ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные новым коронавирусом, не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, к которым приводят другие возбудители. Также не отличаются отдаленные последствия тяжелых вирусных пневмоний.

Александр Мясников подчеркнул, что основной проблемой COVID-19 является массовость заболевания, но показатели смертности снижаются до 0,1-0,09 процента при надлежащем уровне вакцинации. Он также отмечает, что ношение масок не заменит вакцинацию и необходимость избегать закрытых помещений с большим количеством людей.