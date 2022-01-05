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05.01.2022 07:13
Рубрика: Экономика

Экономист назвала лучшие валюты для покупки в новом году

Текст: Алексей Рыбин

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова назвала лучшие валюты для покупки в новом году. По ее словам, к ним относятся доллар США, евро и швейцарский франк, сообщает "Прайм".

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Последний, как пояснила Воронкова, долгое время рассматривается инвесторами как валютное убежище, для которого не характерны бурные колебания, поскольку он базируется на стабильной экономике. При этом пара "доллар-евро", считает экономист, в перспективе также сохранит свои лидирующие рыночные позиции - исходя из темпов восстановления американской и европейской экономик.

В целом же, по словам эксперта, динамику валютных курсов характеризует волатильность и нестабильность на фоне пандемии.

"В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке", - заявила Воронкова.

Экономика Финансы Валютный рынок

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