Экономист назвала лучшие валюты для покупки в новом году

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова назвала лучшие валюты для покупки в новом году. По ее словам, к ним относятся доллар США, евро и швейцарский франк, сообщает "Прайм".

Последний, как пояснила Воронкова, долгое время рассматривается инвесторами как валютное убежище, для которого не характерны бурные колебания, поскольку он базируется на стабильной экономике. При этом пара "доллар-евро", считает экономист, в перспективе также сохранит свои лидирующие рыночные позиции - исходя из темпов восстановления американской и европейской экономик.

В целом же, по словам эксперта, динамику валютных курсов характеризует волатильность и нестабильность на фоне пандемии.

"В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке", - заявила Воронкова.