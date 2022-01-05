Ешьте обязательно: Врач назвала простой способ похудеть в праздники

Ранний отход ко сну, хороший водяной баланс и часовые прогулки на свежем воздухе помогут держать себя в форме как в период новогодних праздников, так и в остальное время. При этом следует нормально завтракать. Первый прием пищи - самый важный, подчеркнула кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Отмечается, что завтрак должен быть в первые 40 минут после пробуждения. Это связано с активностью гормонов и ЖКТ.

"Без нормального завтрака не бывает здоровья, красивой фигуры, хорошего настроения и нормальной работоспособности", - считает врач.

Павлова рассказала об эксперименте, который однажды провела в праздники.

"Единственное, что я изменила в своем расписании - это время отхода ко сну. Я ложилась спать глубоко за полночь", - уточнила эндокринолог, пояснив, что сразу же получила "вялость, плохую концентрацию внимания и прочие неприятные вещи".

Еще один побочный эффект отдыха, который начинался после 12, заключался в потере аппетита утром.

"Но, как только я восстановила режим (ложусь спать не позже 23 часов), все тут же пришло в норму. Поэтому не пытайтесь победить природу. Следуйте принципам нормальной физиологии здорового человека", - посоветовала врач.