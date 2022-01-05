Ешьте обязательно: Врач назвала простой способ похудеть в праздники

Новости

Президент Казахстана принял отставку правительства 05:13
Yonhap: КНДР, возможно, запустила гиперзвуковую ракету 04:30
В ЕАО сын "беспокойной" тигрицы Лазовки ищет собственный участок 04:20
Кардиолог Хорошев: Чрезмерное утепление зимой повышает риск тромбоза 04:12
Макрон признался, что хочет участвовать в выборах президента Франции 03:23
Крупные предприятия-загрязнители заплатят штраф до 200 тысяч рублей 03:00
Агентство Yonhap сообщило о запущенной Северной Кореей ракете 02:52
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве 8 января 02:31
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки 02:04
Цены на нефть продолжат расти из-за решения ОПЕК+ не менять стратегию 01:37
Международная коалиция во главе с США нанесла удары в Сирии 00:12
Asus представила игровые ноутбуки и планшет на CES 2022 04.01.2022
Президент Казахстана обратился к народу с призывом к благоразумию 04.01.2022
Рейтинг Байдена упал максимально низко 04.01.2022
Горнолыжный курорт Домбай остался без теплоснабжения 04.01.2022
Александр Большунов: С Клебо в столь хорошей форме сложно что-то сделать 04.01.2022
В Екатеринбурге скончался бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев 04.01.2022
Зеленский и Коломойский поселились в одной гостинице на Карпатах 04.01.2022
Новак: Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85% 04.01.2022
На трассе М-12 до Казани приступили к строительству 04.01.2022
Американский политолог предложил созвать совет из бывших президентов США 04.01.2022
Питерский СКА выиграл первый матч под руководством Ротенберга 04.01.2022
Мишустин выделил 500 млн рублей на развитие школьного туризма 04.01.2022
Lenovo представила новые ноутбуки на CES 2022 04.01.2022
Мурашко пригласил астраханского юношу на футбольный матч "Спартака" 04.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
05.01.2022 05:06
Рубрика: Общество

Ешьте обязательно: Врач назвала простой способ похудеть в праздники

Текст: Оксана Грибанова

Ранний отход ко сну, хороший водяной баланс и часовые прогулки на свежем воздухе помогут держать себя в форме как в период новогодних праздников, так и в остальное время. При этом следует нормально завтракать. Первый прием пищи - самый важный, подчеркнула кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Отмечается, что завтрак должен быть в первые 40 минут после пробуждения. Это связано с активностью гормонов и ЖКТ.

Фото: iStock
Мышцы уходят, живот растет: Названа ошибка, мешающая похудеть годами

"Без нормального завтрака не бывает здоровья, красивой фигуры, хорошего настроения и нормальной работоспособности", - считает врач.

Павлова рассказала об эксперименте, который однажды провела в праздники.

"Единственное, что я изменила в своем расписании - это время отхода ко сну. Я ложилась спать глубоко за полночь", - уточнила эндокринолог, пояснив, что сразу же получила "вялость, плохую концентрацию внимания и прочие неприятные вещи".

Еще один побочный эффект отдыха, который начинался после 12, заключался в потере аппетита утром.

"Но, как только я восстановила режим (ложусь спать не позже 23 часов), все тут же пришло в норму. Поэтому не пытайтесь победить природу. Следуйте принципам нормальной физиологии здорового человека", - посоветовала врач.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Президент Казахстана принял отставку правительства
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки
Агентство Yonhap сообщило о запущенной Северной Кореей ракете
Цены на нефть продолжат расти из-за решения ОПЕК+ не менять стратегию
Кардиолог Хорошев: Чрезмерное утепление зимой повышает риск тромбоза
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком