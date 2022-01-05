Генпрокуратура: В интернете активно продвигаются фейки об опасности вакцинации

Генеральная прокуратура отмечает активизацию масштабной кампании по продвижению в интернете фейков о смертельной опасности вакцин от COVID-19. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, большая часть фейковой информации размещается в крупных российских и иностранных социальных сетях и мессенджерах - "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube, TikTok, Twitter, Meta (Facebook), Теlеgram и других. Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, параллельно с откровенно недостоверной информацией действуют интернет-сервисы, которые предлагают "услуги" по покупке справок и сертификатов о вакцинации, результатов ПЦР-тестов, а также QR-кодов. Все это - минуя врачей и медицинские лаборатории. К примеру, уже в этом году в Москве были задержаны мошенницы, которые через мессенджеры продавали фиктивные справки якобы столичных поликлиник о медоотводе от вакцинации.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году значительное число таких сервисов и информации была заблокирована после соответствующих обращений прокуроров в Роскомнадзор. Как отметили в надзорном ведомстве, подобная информация не только вводит граждан в заблуждение относительно самого коронавирусного заболевания, но и дискредитирует усилия и меры государства, направленные на борьбу с COVID-19.