Как получить 250 тысяч рублей по соцконтракту

Малоимущие граждане могут заключить с органами соцзащиты соцконтракт и получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса, рассказали в Минтруде. Для этого потребуется подтвердить нуждаемость, поскольку соцконтракт заключается с гражданами или семьями, среднедушевой доход которых ниже прожиточного уровня в регионе.

Выделенные по нему средства разрешается направить на покупку оборудования, инструментов, инвентаря, которое потребуется начинающему предпринимателю. Например, можно даже купить автомобиль или велосипед, если цель бизнеса - оказание курьерских услуг и человек обоснует необходимость приобретения средства передвижения. Не более 15% от выделенной суммы разрешается потратить на аренду помещения - то есть, не более 37,5 тысячи рублей.

По условиям соцконтракта, предпринимательская деятельность должна быть законной, поэтому обязательно потребуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого.

Срок действия соцконтракта на открытие бизнеса - 12 месяцев. В течение этого времени сотрудники органов соцзащиты могут прийти с проверкой, чтобы убедиться, что человек пользуется купленным оборудованием, оказывает услуги и извлекает из этого прибыль. Ведь задача соцконтракта - помочь человеку преодолеть трудную жизненную ситуацию и начать обеспечивать себя и свою семью самостоятельно. Помимо финансовой поддержки он также получит помощь в составлении бизнес-плана, смет, поиска рынков сбыта производимой продукции. Возможно и обучение.

Заключить соцконтракт можно также по другим направлениям. Например, на ведение личного подсобного хозяйства. Размер единовременной выплаты по нему составляет до 100 тысяч рублей. Бывает соцконтракт на поиск работы. В этом случае в программу могут включить предварительное обучение в центре занятости или на дополнительных курсах, стажировку, выплаты в размере регионального прожиточного минимума в течение месяца в период после заключения социального контракта, а также в течение трех месяцев после трудоустройства. Соцконтракт также может заключаться на преодоление трудной жизненной ситуации, но не более чем на 6 месяцев. По нему граждане могут получать ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума, которую можно направить на приобретение жизненно необходимых товаров - еды, одежды, обуви, лекарств.

К любому соцконтракту составляется индивидуальная программа адаптации, то есть - помощь, которую по нему могут оказать: это может быть также уход за нетрудоспособными родственниками, лечение члена семьи от алкогольной (наркотической) зависимости.