Как встречали Новый год в СССР. История советской моды в фото без цензуры

Известный историк моды и коллекционер Александр Васильев выпустил новую книгу-альбом под интригующим названием "Без ретуши. Советский стиль".

Предоставлено издательством "Слово"

Это более 250 редких фотокадров, которые автор десятилетиями искал на помойках, блошиных рынках и зарубежных аукционах. Их главное отличие - никакой ретуши и цензуры. Лишь беспристрастный взгляд сквозь объектив фотоаппарата, отраженный в черно-белой фотографии.

Каждый кадр Васильев сопроводил увлекательным рассказом о формировании так называемого советского стиля жизни в моде, архитектуре, интерьере, на отдыхе, в детском саду, школе, космосе, искусстве и на кухне.

"Тщательно изучив сокровища американских, европейских и советских газет и журналов, а также многочисленные семейные архивы, попавшие в мои руки, я собрал их в книгу, которая станет потрясающим визуальным пособием для нового поколения, для тех, кому не безразлична историческая память, как бы мы ни относились к наследию СССР", - рассказывает о своей книге Александр Васильев.

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

И действительно, перед читателем разворачивается картина повседневности советского человека, показанная через фотообъектив: где жили, как отдыхали, как наряжались на танцы, на парады и демонстрации, какие образы создавались в театре, кино и на эстраде.

Почему "без ретуши"? Потому что ретушь использовалась в основном для коррекции снимков официальных лиц.

К примеру, когда очередной партийный деятель попадал в опалу, на фотографии его рука, лежащая на плече пока еще невредимого соратника, заштриховывалась так, что попросту сливалась с одеждой. А на месте лица новоиспеченного врага народа вдруг возникал букет цветов.

Некоторые фотографии перешли к Александру Васильеву от отца, художника Александра Павловича Васильева, но львиная доля коллекции сложилась из того, что автор, будучи советским школьником, находил на развалах, много позже - на барахолках в разных странах. Ну а кто-то сам приносил Александру свои семейные снимки, зная, как бережно он относится к исторической памяти.

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

Каждый фотокадр станет еще ценнее, если вспомним, что в раннее советское время собственный фотоаппарат был большой редкостью. Мало было иметь собственную камеру, требовалась еще пленка и специальные условия для проявки негативов - темная комната, фотоувеличитель, глянцеватель и много чего еще. Словом, увлечение фотографией было недешевой и трудоемкой забавой для любителей.

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

Другое дело - фотоателье. Сюда ходили не часто, по особому случаю.

"Фотография для большинства советских граждан оставалась настоящим чудом. Как целое событие воспринимался поход в фотоателье, - пишет Александр Васильев. - Женщины собирались самым тщательным образом - наряжались в свои лучшие наряды, шли в парикмахерскую… Маленьким девочкам завязывали пышные банты из капрона, жены заставляли мужей надевать галстуки, чтобы "хоть на фотографии был похож на человека". Кто-то умудрялся фотографироваться в норковых шапках, которые в 1970-е - 1980-е годы считались признаком определенного статуса своего владельца. Как можно было не запечатлеть себя в головном уборе из благородного меха!".

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

Это нам из XXI века кажется, что моды в СССР не было - все было серым, убогим и однообразным. Но фотография наглядно показывает и рассказывает, как рождалась мода в СССР. Слово Александру Васильеву: "Поскольку одежда была в большом дефиците, практически каждая советская женщина умела шить, кроить, строчить, вязать. Эти навыки не считались уникальными, ведь импортные платья были не доступны, а советские скроены так неуклюже, что не вызывали желания их носить. Поэтому если кого-то спрашивали: "Откуда у вас такое красивое платье?", ответ был очевиден: "Сама сшила"".

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

Как праздновали Новый год в Советском Союзе

С разрешения издательства "Слово" публикуем отрывки и фотографии из главы, посвященной празднованию Нового года.

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

"Новый год был одним из самых любимых праздников в СССР. Он соединил в себе не только рождественские традиции, но также традиции и обычаи зимних празднеств еще языческих времен. Новый год всегда отмечался после Рождества. Однако с переходом на новое летоисчисление, который произошел 31 января 1918 года, календарь сдвинулся на 13 дней, и праздники поменялись местами, что внесло некоторую сумятицу и подарило нам возможность отмечать Новый год дважды - 1 января и 13 января".

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

"В начале 1930-х годов рождественская елка, как и прочая "религиозно-буржуазная атрибутика", все еще находилась в опале. Страницы советских газет пестрили лозунгами: "Долой буржуазную елку!", "Пахнущих ладаном елок не надо нам!", "Трудящиеся не нуждаются в христианском Рождестве!". В старорежимных религиозных семьях елки продолжали наряжать тайно, на свой страх и риск".

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

"Несмотря на то, что елка вышла из опалы в 1936 году, в 1938-м в продаже можно было найти чаще всего вот такие удивительные экземпляры - практически без иголок, одни лишь тонкие веточки на хилом стволе. Как будто их специально такими выращивали. Однако истосковавшиеся по празднику советские граждане были рады и этому! Даже такое жалкое деревце, украшенное конфетами, ватой и свечками, приносило в дом радость и запах Нового года".

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

"Готовые маскарадные костюмы в 1940-е годы практически не продавались. Их создавали в домашних условиях буквально из всего, что попадалось под руку. В ход шли и старые наволочки, и марля, и вата, и отцовские сорочки, и мамины платья... Вот где был настоящий полет фантазии!"

Фото: Предоставлено издательством "Слово"

"К Новому году всегда старались украсить центральные площади, улицы и бульвары. Тысячи художников-оформителей по всей стране проектировали плакаты, растяжки и панно с поздравлениями, скульптуры, освещение, ледяные городки и прочее новогоднее убранство. Каждый проект обязательно проходил через худсовет, прежде чем претвориться в жизнь".