Какие авиакомпании уже отменили рейсы в Алма-Ату

Компания "Азербайджанские авиалинии" отменила рейсы в Алма-Ату. Как сообщила пресс-служба перевозчика, такое решение было принято "в связи с событиями, происходящими в Казахстане". Всем пассажирам рейсов, следующих по маршруту Баку-Алма-Ата и обратно, полностью возвратят деньги либо предложат бесплатное перебронировать билеты.

Между тем кувейтская авиакомпания Jazeera Airways также приостановила рейсы в аэропорт города Алма-Ата из-за продолжающихся там беспорядков. О дальнейших изменениях в работе компании на этом направлении пока не известно.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" тоже отменила рейс из Минска в Алма-Ату, который был запланирован на вечер среды. Об этом свидетельствует информация на табло вылета и прилета. Пока что "Белавиа" не отменяет рейсы в Казахстан, однако пассажирам, следующим туда из Минска и обратно до 10 января, предлагается бесплатно изменить даты вылета.

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, который был запланирован на 20:55 по московскому времени в среду. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Рейс в Нур-Султан, который был запланирован на 23:20 по Москве, также отменили.