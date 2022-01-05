Казахстан отложил на год переход на электронную продажу газа

Казахстан отложил на год переход на реализацию сжиженного газа на электронной торговой площадке. Соответствующие распоряжения отдал и. о. премьер-министра страны Алихан Смаилов.

"Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку",- говорится на сайте правительства Казахстана.

Соответствующим ведомствам и государственным органам также предписано провести расследование на предмет "ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа".