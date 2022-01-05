Кому выгоднее уйти в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет

Уйти в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет может любой член семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, тетя или дядя. При оформлении такого отпуска работающий родственник получает право на пособие. Оно назначается в размере 40% от среднего заработка, рассчитанного за прошедшие два календарных года, однако не может быть меньше минимальной и больше максимальной суммы.

Минимальное пособие индексируется ежегодно с 1 февраля. В 2021 году оно составляло 7082,85 рубля, предварительно анонсировано его повышение в 2022 году на 5,8% - до 7493,65 рублей. Максимальный его размер с 1 января 2022 составит 31 282,82 рублей. В таком размере пособие будет выплачиваться тому родственнику, зарплата которого от 78207,05 рублей и выше. В районах Крайнего севера и приравненных к ним территориях пособие выплачивается с учетом повышающих коэффициентов.

Начисляться пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим гражданам будет с момента оформления отпуска по уходу за ребенком, поясняют в Фонде социального страхования.

Неработающий родитель, ухаживающий за ребенком до полутора лет, имеет право на пособие в минимальном размере, которое можно оформить в органах соцзащиты. А вот другие неработающие родственники смогут претендовать на него только в случае, если отец или мать умерли или объявлены умершими, а также безвестно отсутствующими, ограничены или лишены родительских прав, признаны ограниченно или полностью недееспособными, не могут сами ухаживать за ребенком по состоянию здоровья, отбывают наказание в тюрьме или колонии за совершенное преступление либо находятся под стражей, не принимают участия в воспитании детей или оформили отказ от ребенка.

Отпуск по уходу за ребенком учитывается в пенсионном стаже родителей, и за него начисляются пенсионные коэффициенты. В страховой стаж входит период отпуска по уходу за ребенком с рождения до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности за всех детей. За первого ребенка - 1,8 за год, за второго ребенка - 3,6 за год, за третьего и четвертого ребенка - 5,4 за год.

Пособие выплачивается, пока ребенку не исполнится полтора года. Выплата прекращается, если тот, кто ухаживал за ребенком, вышел на работу на полный день ранее наступления этого возраста.